Москва, , 17:55 — REGNUM Власти Украины планируют целенаправленно расстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру на подконтрольной им территории. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, Киев надеется устроить провокацию с целью обвинить в подобных зверствах Россию.

«Техника находится в городах. Они из этой техники обстреливают свои же города, а потом на картинку начинают говорить, что это Российская Федерация. Вот так они реально относятся к своему народу. Ради денег готовы уничтожить собственное население на своей территории», — сказал Басурин.

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