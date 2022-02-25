Белгород, 25 февраля 2022, 17:40 — REGNUM Военная операция России, проходящая сейчас на территории ДНР, ЛНР и Украины — это вынужденная, но правильная мера, заявила 25 февраля депутат, сопредседатель регионального Белгородского штаба ОНФ Любовь Киреева.

Вежливые люди
Вежливые люди
Скриншот страницы livejournal.com.gmichailov

«Это вынужденная мера, единственно правильное решение, которое принял президент», — заявила Любовь Киреева.

Она напомнила, что с 2014 года в Донбассе происходит геноцид населения, а на фоне него происходило приближение войск НАТО к границам России.

«Молодец, президент! Так держать!», — заключила депутат Белгородской областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию против вооруженных формирований Украины.

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