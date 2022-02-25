Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Группа работников Amazon, занимающаяся созданием профсоюза в Нью-Йорке, пожаловалась на нарушение прав после того, как несколько сотрудников были арестованы возле склада компании, сообщает Reuters.

Магазин Amazon SounderBruce

Кристиана Смоллса арестовали 23 февраля, когда он принес еду работникам склада, принимающим участие в профсоюзной кампании.

Это не первый случай, когда Amazon пытается помешать созданию профсоюза. Ранее несколько профсоюзов заполнили более двух десятков жалоб по поводу недавних выборов в центре Amazon в Бессемере (штат Алабама), требуя, чтобы власти отменили итоги голосования по причине предполагаемого вмешательства компании.

Напомним, что голосование за создание профсоюза в Нью-Йорке запланировано на 25 марта.

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