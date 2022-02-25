Москва, 25 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В настоящее время страны Запада находятся не в той форме, чтобы вести с Россией экономическую войну на уничтожение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Все санкции, которые США и ЕС могли ввести без особого вреда для самих себя, они уже ввели. Дальше начинается территория обоюдоострых действий, — сказала она. — То есть любые их санкции ударяют и по западным экономикам тоже, и еще вопрос, кому будет больнее. Например, в ответ на британский запрет деятельности «Аэрофлота» Росавиация запретила полеты британских авиакомпаний даже транзитом, что фактически означает банкротство British Airways. По другим направлениям ответные действия будут аналогичны. Запад не в той форме, чтобы устраивать экономическую войну на уничтожение. Напомню, что индекс полной промышленной инфляции и в США, и в ЕС превысил 20%, потребительская инфляция в США 7,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия ограничила использование своего воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит.