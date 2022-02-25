Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призывает промышленников далее развивать локализацию и импортозамещение в условиях санкций. С таким обращением он выступил 25 февраля на годовом собрании областного Союза промышленников и предпринимателей, сообщает региональный департамент информполитики.

Он напомнил им о том, что Россия переживает очень непростой период, связанный как с резким обострением международной обстановки и экономическими санкциями, так и с глобальной трансформацией экономики. «В этих условиях мы должны работать над повышением уровня локализации и импортозамещения критически важных комплектующих», — отметил Евгений Куйвашев.

Кроме того, он добавил, что в ближайшие три года центры инжиниринговых разработок получат от Федерального агентства по технологическому развитию 3,6 млрд рублей на подготовку конструкторской документации. В связи с этим он призвал руководство Союза подготовить предложения для максимально эффективного использования данных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем начала военную спецоперацию по их освобождению. После этого страны Запада начали вводить санкции.