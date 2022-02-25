Курган, , 17:29 — REGNUM В Курганской области с 28 февраля все школьники и студенты вернутся к очному обучению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ученики в классе Edu.gov.ru

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Напомним, ранее очно обучались лишь ученики малокомплектных школ.

Но при этом приостанавливается проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, определённых решением оперштаба.

Учреждения дополнительного образования по-прежнему занимаются в дистанционном формате, до особого распоряжения.

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