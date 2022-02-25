Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру афроамериканки Кетанджи Браун Джексон на должность в Верховном суде США, сообщает 25 февраля Reuters со ссылкой на два источника.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

После объявления президента в Сенате пройдет голосование за утверждение кандидатуры. Отметим, что в данный момент в Сенате царят разногласия.

51-летняя Джексон может занять пожизненную должность в высшем судебном органе страны, сменив уходящего в отставку 83-летнего либерального судью Стивена Брейера, который является самым пожилым членом суда.

Отметим, что в Верховном суде за всю историю работали только 115 человек, лишь двое из которых были афроамериканцами, причем оба были мужчинами.

В случае утверждения Сенатом Джексон станет шестой женщиной, когда-либо работавшей в суде. В настоящее время там работают три женщины.