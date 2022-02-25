Москва, , 17:20 — REGNUM Войска Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступление через долговременную оборону украинских оккупантов, сообщил 25 февраля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ПТУР YouTube.com|Пресс-служба УНМ ДНР

По его словам, силы ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции вооруженных формирований Украины при российской огневой поддержке.

Группировка ДНР наступает на Волновахском направлении. Её продвижение составляет 11 км. Войска ЛНР наступают на Северодонецком направлении, продвинувшись на 12 км.

Им приходится преодолевать не только долговременные укрепрайоны противника, но и большое количество минных полей.

При этом Конашенков отметил, что основное сопротивление войскам ДНР и ЛНР оказывают батальоны украинских нацистов, в то время как подразделения ВСУ предпочитают избегать боевых действий.

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