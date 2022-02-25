Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Для возобновления полётов по курортным направлениям авиакомпания «Россия» будет осуществлять авиаперевозки пассажиров по альтернативным маршрутам. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты авиакомпании «Россия» Rossiya-airlines.com

Под корректировку маршрутов попали направления из Москвы в Сочи, Хургаду, Дубай, Гоа. Из Петербурга можно будет добраться в Шарм-аль-Шейх, Дубай, а из Екатеринбурга — в Хургаду. При этом в связи с изменением траектории пути изменяется и время полёта. Минимальное увеличение составляет 27 минут (Москва — Дубай), максимум — на два часа (Санкт-Петербург — Шарм-аль-Шейх).

В компании отмечают, что все остальные рейсы, которые не попали под отмену, выполняются согласно расписанию. В «России» рекомендуют пассажирам следить за статусом рейса и поддерживать связь с туроператором.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что авиакомпания Smartavia на основе альтернативных маршрутов будет осуществлять перелёты по некоторым южным направлениям.

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