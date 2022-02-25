Аляска, США, , 17:39 — REGNUM На фоне того, как потепление озер уничтожило часть знаменитых мест обитания лосося на Аляске, политики выделили продовольствие для пострадавших населенных пунктов. Однако ученые предупреждают, что традиционной рыболовной отрасли в этих местах вскоре придет конец, сообщает 25 февраля Reuters.

Аляска U.S. Fish and Wildlife Service

В прошлом году лосось практически исчез из реки Юкон длиной в 3200 км, когда рекордно высокие температуры привели к смертям рыбы, не успевшей закончить нерест.

В исследовании, опубликованном в журнале Fisheries, говорится о более 100 случаев гибели лосося в пресноводных водах на территории всей Аляски.

Ученые ожидают, что потепление вынудит лосось постепенно перейти в новые районы Аляски, что серьезно повлияет на людей, зависящих от рыботорговли.