Москва, , 17:20 — REGNUM Солдат украинской армии держат в информационном вакууме. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Также представитель ДНР отметил, что пока ещё президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, утратил контроль над армией и другими вооруженными группировками внутри страны.

«Националисты, которые контролируют армию, а Зеленский армию больше не контролирует, они делают всё, чтобы никто не уходил. Также солдат держат в информационном вакууме. Разговаривали с пленными, они даже не знали, что происходит на Украине. Они считали, что Украина пошла в наступление. Они считали, что они победители, пока не убедились, что всё наоборот», — сказал Басурин.

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