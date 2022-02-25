Москва, 25 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Законопроект о наружной рекламе вина внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Adra.gov.az Здесь могла бы быть реклама вина

Поправками предлагается разрешить «размещение рекламы российской винодельческой продукции защищенных наименований вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях субъектов РФ и виноградовинодельческих зон, в границах которых производится такая винодельческая продукция, с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их».

При этом расстояние между указанными техническими средствами стабильного территориального размещения (рекламных конструкций) должно составлять не менее трех километров.

Сейчас необходимы дополнительные меры, направленные на продвижение отечественной продукции и информирование потребителей о ее разнообразии и свойствах, чтобы повысить лояльность потребителей к национальному продукту, отметили авторы инициативы. Одним из действенных способов решения указанной задачи является использование механизмов наружной рекламы местного вина.

Законопроект актуален для южных регионов России, указали парламентарии.

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