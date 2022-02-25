Москва, , 17:12 — REGNUM В Госдуме сомневаются, что Россию отключат от глобального интернета и называют это бессмысленной мерой.

Антон Горелкин Duma.gov.ru

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«За рубежом обсуждают, как бы отключить РФ от большого интернета — например, задействовать кибератаки на основные его узлы. Мера откровенно деструктивная, во многом бессмысленная, и я не думаю, что до этого дойдет», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

При этом, по его словам, это технологически и теоретически возможно.

«Именно поэтому мы настаивали, чтобы персональные данные хранились на российских серверах, на случай этой угрозы строили устойчивый рунет — для гарантии бесперебойной работы всей российской сети в любых условиях. Под защитой передача банковской информации, все каналы связи и сайты государственных органов, работоспособность госуслуг, поиска, почты, соцсетей», — указал он.

От кибератак пострадают в меньшей степени российские пользователи, а в большей — глобальный ИТ-бизнес, когда начнет терять своих клиентов, полагает Горелкин.

Парламентарий также напомнил о том, что в России действует закон об устойчивом рунете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне военной операции России по просьбе ЛНР и ДНР Запад обсуждает санкции.