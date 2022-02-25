Москва, , 17:08 — REGNUM В тех экономических условиях, в которых в настоящее время оказалась РФ, понижение ключевой ставки Банка России выглядит более логичным действием, нежели ее повышение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила проректор по научной работе финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что Банк России может перейти к резкому повышению ключевой ставки — до 15%.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях санкций, наложенных на системообразующие банки, будет логичнее, если ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку, — сказала Солянникова. — Потому что сейчас речь в большей мере будет идти о реализации государственной политики, о стоимости капитала, стоимости инвестиций, уровне жизни населения. И в долгосрочном тренде правильнее выглядит снижение учетной ставки, а не ее рост. Однако в сложившейся нервной и неопределенной ситуации делать конкретные прогнозы очень сложно. По крайней мере до тех пор, пока не станет понятен весь пакет санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность того, что ЦБ РФ мгновенно повысит ставку до 15%, сочли очень невысокой.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете призвали не ждать резкого взлета ключевой ставки ЦБ РФ