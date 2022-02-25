25 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Елена Зорина, , 18:28 — REGNUM Современный облик Нижнего Новгорода как одного из крупнейших экономических, административных и мультикультурных центров России сложился в течение столетия с 1820 по 1920 год. Именно в это время существовала Нижегородская ярмарочная мечеть — центр общения российских и зарубежных мусульман.

Нижний Новгород Официальный сайт Нижнего Новгорода. нижнийновгород.рф

Поволжье всегда считалось не только русским и православным, но и мультиэтничным и мультиконфессиональным. Исламская цивилизация исторически была связана с торговыми путями и ярмарками, которые являлись экономическими центрами.

Прообразом Нижегородской ярмарочной мечети стала мечеть на Макарьевской ярмарке, Макарьевский гостиный двор сгорел в августе 1816 года, и было принято решение о создании Нижегородского ярмарочного комплекса. Уже в первые годы работы ярмарки присутствие купцов-мусульман, в основном это были татары, становилось все более заметным. Татары занимали значительное место в торговле коврами, изделиями кожевенного производства и галантереей, хлопком, головными уборами, чаем и сахаром, а также теми товарами, которые предназначались исключительно для мусульман.

Макарьевский монастырь Официальный сайт Нижнего Новгорода. нижнийновгород.рф

Торговавшие на ярмарке мусульмане, как и купцы других вероисповеданий, платили ярмарочные налоги, эти средства направлялись на ремонт и содержание зданий и объектов ярмарочного комплекса, в том числе культовых.

Инициатива строительства ярмарочной мечети исходила от купцов, но и местная мусульманская община, которая веками формировалась в Нижнем Новгороде и постоянно увеличивалась за счет торговцев, была заинтересована в строительстве мечети. Изначально мечеть была деревянной, но к 1827 году было возведено каменное здание по проекту архитектора Антона Леера. При возведении здания был учтен мировой опыт исламского культового зодчества. Мечеть прекрасно вписалась в единый ансамбль комплекса построек Нижегородской ярмарки. Мусульманское молельное здание являлось своеобразным ориентиром расположения на территории комплекса татарских и азиатских торговых рядов.

Нижегородская ярмарочная мечеть Официальный сайт Нижнего Новгорода. нижнийновгород.рф

Фасад здания мечети сыграл важную роль в исламском культовом строительстве в России. На основании его чертежа архитектор Авраам Мельников спроектировал восьмиугольное богослужебное здание, и уже его чертеж «высочайшим» указом Николая I от 29 мая 1829 года стал обязательным проектом, который известен как «образец 1829 года» и использовался при возведении многих мечетей в России.

С приходом к власти большевиков здание пытались приспособить под современные нужды, искажая первоначальный вид многочисленными перестройками. Проект капитального ремонта здания мечети так и не был реализован, а с роспуском мусульманской общины в 1930 году здание ярмарочной мечети перестало существовать.

В 2011 году Духовное управление мусульман Нижегородской области публично инициировало строительство ярмарочной мечети. Ведь если бы сотню лет назад мусульмане не привыкли бы приезжать на ярмарку, Нижний Новгород не воспринимался бы сегодня центром Приволжского федерального округа так естественно. А именно всероссийские мусульманские съезды 1905−1906 годов закрепили за Нижним Новгородом статус одного из крупнейших центров российских мусульман.

Проект воссоздания Нижегородской ярмарочной мечети Книга О. Н. Сенюткиной и И. К. Загидуллина «Нижегородская ярмарочная мечеть». Официальный сайт Нижнего Новгорода. нижнийновгород.рф

Инвестсоветом при губернаторе Нижегородской области в 2013 году под проект был выделен участок на улице Марата вблизи Мукомольного завода. Проект предполагает полное воссоздание внешнего вида, архитектурного решения, общих размеров и характеристик ярмарочной мечети XIX века, но с учетом современных реалий и общегородского контекста.

Материал подготовлен с использованием книги О. Н. Сенюткиной и И. К. Загидуллина «Нижегородская ярмарочная мечеть».