Москва, 25 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Законопроект о налоговых льготах для компаний, использующих российское программное обеспечение (ПО) и электронику, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с сенатором Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предусматривается право организаций — налогоплательщиков налога на прибыль, применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении нематериальных активов, являющихся исключительными правами на программы для электронных вычислительных машин и базы данных (ЭВМ и БД), включенные в единый реестр российских программ, а также амортизируемых основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Предполагается, что налогоплательщики самостоятельно, исходя из своих экономических потребностей, будут определять конкретный коэффициент, который будет применяться при расчете сумм амортизации.

Кроме того, изменения позволяют налогоплательщику выбирать между двумя механизмами, позволяющими снизить налоговую базу по налогу на прибыль организаций — определением срока полезного использования нематериального актива, который не может быть менее двух лет, или использованием повышенного специального коэффициента к основной норме амортизации.

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