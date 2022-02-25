Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин попросил секретаря генерального совета партии «Единая Россия» и первого зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрея Турчака оказать содействие в помощи эвакуированным гражданам из ЛНР и ДНР. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В тексте письма Пригожин подчеркнул, что не может остаться безучастным к проблемам жителей республик Донбасса. Поэтому бизнесмен попросил Турчака посодействовать в помощи беженцам из ЛДНР.»В связи с этим мною приобретены пять индивидуальных жилых домов в пригороде Санкт-Петербурга, готовых для заселения. Прошу Вас оказать содействие в передаче объектов нуждающимся многодетным семьям Донбасса», — пишет Пригожин.

Представители пресс-службы «Конкорда» подчеркнули, что письмо было направлено по почте.

Ранее президент России Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и принял вынужденную меру о ведении специальной военной операции, которая направлена на защиту Донбасса и демилитаризацию Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что она не представляет угрозы для мирного населения.