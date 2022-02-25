25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова генсека НАТО о том, что постпреды организации решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников.

Тимур Кондратьев, , 17:25 — REGNUM Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что постпреды НАТО решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Столтенберг. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Ну и? Они и так там размещены сто лет в обед. И что? Что этот оборонительный и никому не угрожающий блок будет делать с этими размещенцами? Какой от них толк, если Киев уже падёт?» — задаётся вопросом Константин К.

Многие пользователи пришли к выводу, что НАТО не должно интересовать то, что происходит на Украине, ведь это государство не является членом данной организации.

«Им-то какая разница?! Украина же не в составе НАТО», — удивляется Драгослав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в альянсе могут опасаться, что российские войска могут вслед за Украиной вторгнуться и в страны НАТО.

«Для тех, кто не понимает. Они хотят укрепить границы стран НАТО. Боятся, что Россия после Украины пойдёт дальше», — предполагает Алексей Ф.

Часть людей полагает, что НАТО беспокоит только судьба своих членов, именно поэтому альянс не давал добро на вхождение Украины состав Североатлантического альянса, зная, к чему это приведёт.

«Североатлантический альянс остаётся верен самому себе. Никакие украинские сопли не разжалобят натовское сердце. Альянс будет защищать только свои страны. На Украину им всем глубоко наплевать. Иначе бы уже что-нибудь сделали с этим. Намеренно тянут время, чтобы не вписываться в конфликт», — написал Сергей М.

Давид Альфаро Сикейрос. Плач. 1939

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО специально тянет время и не предпринимает никаких существенных шагов, направленных на защиту Украины или хотя бы остановку боевых действий.

«НАТО имитирует активную деятельность. Если бы они хотели оказать воздействие на Россию и помочь Киеву, то они действовали бы уже сейчас. Нет. Время тянут», — считает Михаил В.

«Кто верил, что НАТО будет участвовать в войне с Россией, вот просто объясните мне, как условный Байден объяснит внутри своей страны, почему они должны воевать из-за какой-то там Украины? Которая к тому же на другом конце света. Да и вообще, что это такое? Ровно как и правительство Британии и других стран. Никак. Поэтому и не будут», — поделился своим мнением Сергей Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что страны Запада совсем не против военной спецоперации России на Украине, ведь это станет для них возможностью расширить свои территории за счёт украинских.

«На Украине так и не поняли, что их страну уже поделили между собой Россия, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния. Когда делёжка перейдёт в самый разгар, тогда, я уверен, ещё и Белоруссия подключится. И всё это решено было заранее. Киев предупреждали. Зеленский всё знал. У него был шанс сдать назад, но он решил, что украинский народ должен пожертвовать своими жизнями ему на потеху», — пишет Sergio T.

Напомним, 24 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе завещания о том, что постпреды НАТО решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах альянса для защиты союзников.