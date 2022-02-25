Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Присяжные признали виновными трех экс-полицейских Миннеаполиса в нарушении гражданских прав афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время ареста, сообщает 25 февраля Reuters.

Гибель Джорджа Флойда Darnella Fraizer

Трех бывших офицеров полиции обвинили в нарушении гражданских прав Флойда в связи с тем, что они не оказали ему помощь. На шее Флойда около девяти минут стоял коленом экс-полицейский Дерек Шовин, что стало причиной удушья задержанного.

Присяжные также установили, что поведение офицеров Тоу Тао, 36 лет, Дж. Александра Куенга, 28 лет, и Томаса Лейна, 38 лет, во время ареста 25 мая 2020 года привело к смерти Флойда.

Отметим, что полицейские крайне редко несут уголовную ответственность за проступки своих коллег.

Вскоре судья вынесет приговор, бывшим офицерам грозит один год тюрьмы.

Напомним, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство чернокожего мужчины при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении афроамериканцев.