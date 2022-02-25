Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект о торговых наценках на продукты питания внесли в Госдуму сенаторы и депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, «на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости торговая надбавка (наценка) к отпускным ценам на них не должна превышать 10%».

Инициатива подготовлена в целях стабилизации ситуации цен на социально значимые продукты питания первой необходимости на внутреннем рынке.

Мировая практика свидетельствует об успешном применении механизма регулирования цена на сельскохозяйственную продукцию. Так в США регулируется от 5 до 10% цен аграрных производителей, во Франции регулируются около 20% цен, в Испании осуществляется государственный контроль и регулирование цен на товары первой необходимости, указали авторы законопроекта.

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