Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Американский музыкант Доминик Файк, являющийся актёром сериала «Эйфория», посетил программу «Ночном шоу с Джимми Фэллоном». Премьера выпуска состоялась 25 февраля на YouTube-канале шоу.

Доминик Файк Скриншот YouTube

В рамках общения с ведущим артист рассказал об опыте съёмок в популярном сериале, музыкальной карьере и своей жизни. Позже Файк поднялся на сцену, где вживую исполнил композицию Babydoll.

Напомним, что новый сезон сериала «Эйфория» стартовал 9 января 2022 года. Выход заключительной серии сезона запланирован на 28 февраля 2022 года.

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