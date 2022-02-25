Вашингтон, 25 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Американский музыкант Доминик Файк, являющийся актёром сериала «Эйфория», посетил программу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Премьера выпуска состоялась 25 февраля на YouTube-канале шоу.

Скриншот YouTube Доминик Файк

В рамках общения с ведущим артист рассказал об опыте съёмок в популярном сериале, музыкальной карьере и своей жизни. Позже Файк поднялся на сцену, где вживую исполнил композицию Babydoll.

Напомним, что новый сезон сериала «Эйфория» стартовал 9 января 2022 года. Выход заключительной серии сезона запланирован на 28 февраля 2022 года.