Варшава, , 16:58 — REGNUM Воздушное пространство Польши будет закрыто для российских гражданских самолётов, написал 25 февраля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своём Twitter.

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий Gov.ua

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В рамках информационной кампании на тему Украины глава польского правительства сказал, что дал поручение министрам подготовить постановление о закрытии воздушного пространства для российских авиаперевозчиков.

Напомним, Россия начала 24 февраля, чтобы помочь ДНР и ЛНР — двум дружественными странам — специальную военную операцию. В настоящее время она продолжается на территории Украины.

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