Калачевский район, Волгоградская область, , 16:55 — REGNUM Новую площадку временного накопления твёрдых коммунальных отходов открыли вблизи хутора Камыши Калачевского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе администрации региона.

Перегрузочная станция ТКО Https://www.volgograd.ru

Перегрузочная станция размером 0,75 га обустроена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Здесь ежедневно принимают отходы общим объёмом до 150 кубометров из 47 населённых пунктов Калачевского района, а проектная мощность составляет 45 тысяч тонн отходов в год. ТКО перегружают и транспортируют на Светлоярский полигон.

С открытием новой площадки их общее количество в регионе достигло 27. До 2024 года на территории Волгоградской области введут в эксплуатацию 31 мусороперегрузочную станцию.