Белград, , 16:58 — REGNUM Информация о том, что Сербия решила не присоединяться к санкциям ЕС против России, которую опубликовали отдельные сербские СМИ, неверна. Об этом сообщили 25 февраля днем источники издания b92.net.

Заседание правительства Сербии Srbija.gov.rs

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По сознаниям новостного портала, правительство Сербии не принимало подобного решения на заседании 24 февраля, как об этом ранее сообщил портал Nova.rs.

Тем временем пресс-служба президента Сербии напомнила, что Александр Вучич обратится к сербской общественности в 18:15 по белградскому времени и озвучит официальную позицию Сербии по украинскому вопросу.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на своей странице в «Твиттере» заявила о том, что «выпуск фейковых новостей наносит огромный ущерб сербскому государству».

Напомним, что ранее портал Nova. rs, ссылаясь на неназванные источники, опубликовал информацию о том, что правительство Сербии не присоединится к странам Евросоюза в деле осуждения России за проведение специальной военной операции на Украине.