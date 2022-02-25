Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продлён «желтый» уровень опасности из-за непогоды, в ночь на субботу, 25 февраля, в городе ожидается усиление ветра до 20 м/c. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

По информации Гидрометцентра России, до 08:00 мск 26 февраля на территории Санкт-Петербурга продлён «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15−20 м/с.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также проявлять особую осторожность пешеходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помимо сильного ветра в грядущие выходные ожидается гололедица. Температура воздуха в ночь на воскресенье опустится до 12 градусов, в то время как дневная температура будет в районе −1…+1 градуса.