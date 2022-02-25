Великий Новгород, , 16:56 — REGNUM Необходимость предъявления иммунных сертификатов с QR-кодами в Новгородской области отменена. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь для посещения фитнес-центров, спортивных и оздоровительных организаций, театров, концертов, музеев, кинотеатров, мест общественного питания и при заселении в гостиницы QR-код не нужен.

Отпадает необходимость проверки иммунных сертификатов и для проведения заседаний, совещаний и других мероприятий, участие в которых принимают не более ста человек.

Помимо этого, под отмену попали и другие ограничения. Дети до 14 лет смогут посещать фуд-корты и торговые центры без сопровождения взрослых. Кафе, бары и рестораны смогут работать до 00:00.

Владельцы заведений и предприятий теперь не обязаны предоставлять информацию о вакцинации работников. А жители Новгородской области старше 60 лет смогут выйти с режима самоизоляции, теперь это рекомендация.

Во время церемонии регистрации брака допускается до 20 гостей без проверки QR-кодов. Изменяется и разрешенное количество участников экскурсий: в помещении — не более 20, на улице — не более 50.

Напомним, необходимость проверки иммунных сертификатов была введена в Новгородской области 12 октября 2021 года. Такая мера была связана с ухудшением эпидобстановки.

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