Калуга, 25 февраля 2022, 17:05 — REGNUM Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров 25 февраля прокомментировал ситуацию с ростом цен на гречневую крупу в продовольственных магазинах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министр поручил отделу потребительского рынка провести мониторинг. Итог — на полках калужских магазинов дефицита гречневую крупу нет. Средняя цена на данный продукт сегодня составляет 78 рублей за упаковку.
В Калужской области, по информации штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, с 17 по 24 февраля в сетевых и несетевых магазинах увеличились цены на консервы овощные для детского питания — на 3%, воду питьевую — на 2%, на огурцы свежие на 2% и на свёклу — на 1%.
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