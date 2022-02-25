Калуга, , 17:05 — REGNUM Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров 25 февраля прокомментировал ситуацию с ростом цен на гречневую крупу в продовольственных магазинах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня много постов в соцсетях о ценах на гречку бренда «Мистраль». Хочу сразу сказать, что это премиальная марка, цена которой всегда была выше, чем на аналогичную продукцию. Хочу отметить, что цены на товары одного производителя, но под собственными торговыми марками сетей, ниже. Обращайте на это внимание при выборе товаров», — добавил Владимиров.

Министр поручил отделу потребительского рынка провести мониторинг. Итог — на полках калужских магазинов дефицита гречневую крупу нет. Средняя цена на данный продукт сегодня составляет 78 рублей за упаковку.

В Калужской области, по информации штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, с 17 по 24 февраля в сетевых и несетевых магазинах увеличились цены на консервы овощные для детского питания — на 3%, воду питьевую — на 2%, на огурцы свежие на 2% и на свёклу — на 1%.

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