25 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

СМИ сообщают об ухудшении гуманитарной обстановки в лагере беженцев «Рукбан», расположенном на оккупированных армией США территориях Сирии. Беженцы страдают от голода, тяжёлых погодных условий и отсутствия медицины: накануне проамериканские боевики ликвидировали единственный госпиталь, расположенный в этом регионе. При этом США и их союзники не стремятся отпустить беженцев на территорию Сирии, находящуюся под контролем правительства Асада, поскольку планируют использовать беженцев в своих целях.

Артемий Шарапов, , 17:25 — REGNUM К началу 2022 года сирийские правительственные войска и их союзники смогли взять под контроль более 60% территории Сирии. Однако ряд районов страны всё ещё оккупирован различными группировками и иностранными воинскими контингентами. Северные районы страны удерживают боевики, лояльные правительству Турции. Восток страны удерживают курдские вооружённые формирования так называемых «Сирийских демократических сил».

Беженцы (сс) U.S. Central Command

Однако существует ещё один кусочек Сирии, который не контролируют ни боевики, ни сирийские армия, ни курдские ополченцы.

Город Ат-Танф (или просто — Танф), расположенный на границе Сирии и Иордании, стал главным оплотом армии США на сирийской территории в 2017 году. Американская интервенция началась с того, что этот район перешёл под контроль ранее неизвестной группировки «сирийской оппозиции» — «Магавир ат-Таура». По информации сирийских властей, небольшая группа боевиков была сформирована на территории Иордании из числа сирийских беженцев при активном содействии американских спецслужб. По сути «Магавир ат-Таура» стала ширмой, прикрываясь которой американский контингент вошёл на территорию южной Сирии, взяв под контроль город Ат-Танф и прилегающие районы. Формально, американские военные присутствуют в этом районе в рамках операции международной коалиции по борьбе с группировкой ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ). Однако де-факто американский контингент в зоне Танф присутствует исключительно для того, чтобы оказывать давление на власти Сирии сразу на нескольких направлениях.

Во-первых, город Танф является крайне важной точкой для экономики Сирии из-за своего расположения на границе с Иорданией. До тех пор, пока американские военные остаются в этом районе, правительство Сирии не может наладить торговое сообщение с соседней страной. Во-вторых, на территории зоны Танф созданы лагеря подготовки боевиков, воюющих против сирийских правительственных войск. По информации сирийских правительственных СМИ, отряды террористов получают от США оружие и боеприпасы, после чего малыми группами переходят на территорию, которая находится под контролем сирийского правительства. Именно на этих группах лежит ответственность за смерти десятков сирийских солдат, убитых на марше по сирийской пустыне. После выполнения задачи, радикалы отходят в зону Танф, любое вторжение в которую США воспринимают как прямую агрессию.

Фредерик Эдвин Чёрч. Сирия у моря. 1873

Более того, американский контингент в Сирии использует тот факт, что на территории зоны Танф находится лагерь беженцев «Рукбан», где проживают тысячи человек. Фактически жители лагеря превратились в заложников американской политики. Несмотря на то, что сирийские власти неоднократно предлагали своим гражданам покинуть этот район, армия США, руками лояльных ей боевиков, насильно удерживает беженцев. С тех, кто желает покинуть лагерь, радикалы требуют большие по местным меркам деньги.

У правительства США хватает цинизма для того, чтобы обвинять власти Сирии в страдании беженцев лагеря «Рукбан». В свою очередь командование американского контингента и вовсе заявляет, что беженцы боятся покинуть район и столкнуться с диктаторским режимом Асада, из-за чего армия США вынуждена оставаться на сирийской территории. Используя беженцев как щит, армия США не озаботилась тем, чтобы обеспечить их быт, из-за чего ситуация в лагере «Рукбан» находится на грани гуманитарного кризиса. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, 10 февраля 2022 года боевики «Магавир ат-Таура» закрыли волонтёрский медицинский центр, расположенный на территории лагеря «Рукбан». Медики обратились к командованию армии США с просьбой об открытии гуманитарного коридора для поставок медикаментов из Иордании и Ирака. По данным СМИ, американские военные пообещали решить вопрос в ближайшее время, однако не предприняли никаких конкретных действий.

Хелен София Шьерфбек. Пекарня. 1887

Как сообщает Al-Arabi-al-Jadid, со ссылкой на командование группировки «Магавир ат-Таура», запасы хлеба в лагере могут истощиться в ближайшее время. За последние недели цены на хлеб выросли на 50−100% и, скорее всего, будут расти и дальше. Боевики заявляют, что мука поставлялась на территорию лагеря контрабандой с территорий, подконтрольных властям Сирии. Однако правительство Башара Асада якобы перекрыло каналы снабжения.

Остаётся неизвестным, с какой целью США и их союзники усугубляют кризис в лагере Рукбан. Однако, скорее всего, очередной «мигрантский кризис» является частью информационной кампании Вашингтона против правительства Сирии. Ряд англоязычных СМИ уже опубликовал серию материалов о том, что правительство Асада, при поддержке своих союзников из Ирана и России, травит голодом мирное население, в первую очередь — женщин и детей. Вероятнее всего, кризис будет использован США в качестве предлога для введения против сирийского правительства дополнительных санкций и/или для того, чтобы оправдать очередное увеличение американского военного контингента, который находится в Сирии, вопреки нормам международного права.