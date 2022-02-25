Дороги Москвы застыли в многокилометровых пробках
Москва, 25 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Москве 25 февраля образовались восьмибалльные пробки, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Марина Каширская ИА REGNUM
Пробки
Согласно данным сервиса на 16:35, заторы в восемь баллов продолжатся до 19 часов, и только после этого времени ситуация на дорогах начнёт улучшаться. На интерактивной карте сервиса красным цветом обозначены улицы центра города, Третье транспортное кольцо (ТТК), участки МКАД, а также некоторые вылетные магистрали.
Бардовым цветом отмечены улицы возле станции МЦК Окружная, место на схеме обозначено пиктограммой с ДТП.