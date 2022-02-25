Москва, 25 февраля 2022, 16:46 — REGNUM Освобождение территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских оккупантов осложнено множеством минных полей. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Флаг ДНР
Флаг ДНР
Dnr-online.ru

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В то же время он отметил, что наступательная операция вооруженных сил народной республики продолжается.

«Операция наступательная идёт по плану. В основном всё происходит на мариупольском направлении, до границ ещё далеко. Сопротивление оказывается, но надо понимать, что 7 лет строилась линия обороны, очень много минных полей. Поэтому прохождение вперёд затрудняется в этом плане», — сказал Басурин.

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