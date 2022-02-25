Москва, , 16:43 — REGNUM Комик и сценарист Семён Слепаков записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 25 февраля.

Семён Слепаков BardDesytnik

https://www.instagram.com/tv/CaZcsoSFxg3/

Видео Слепакова было посвящено военной спецоперации России на территории Украины. В ролике комик призвал Путина обратиться к творчеству вспомнить Михаил Жванецкого, Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и других артистов, писателей и музыкантов, кто «сделал нас теми кто мы есть».

Слепаков попросил президента подумать, что сказали бы эти люди о конфликте России и Украины. «Уважаемый Владимир Владимирович, прошу, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о который пел Владимир Семенович (Высоцкий — ИА REGNUM). Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только Вы», — считает комик.

Ранее в своих соцсетях относительно спецоперации России высказался певец Николай Басков. Он поддержал решение руководства страны: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает», — написал он.

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