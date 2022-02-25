Москва, 25 февраля 2022, 16:42 — REGNUM Группировка из состава основных сил российских войск соединилась с десантом, почти двое суток удерживавшим под Киевом аэродром в Гостомеле, сообщает 25 февраля Минобороны России.
С момента соединения наземных групп с десантом обеспечено блокирование Киева с западной стороны.
Десантники более суток вели непрерывные бои в полном окружении, уничтожив более 200 украинских нацистов из числа подразделений, пытавшихся отбить аэродром.
«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — отмечают российские военные.
Напомним, аэродром в Гостомеле может принимать все типы транспортных самолётов, включая сверхтяжёлые.
По мнению военных специалистов, он будет использован для быстрого наращивания группировки ВДВ в районе Киева.
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