Москва, 25 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Группировка из состава основных сил российских войск соединилась с десантом, почти двое суток удерживавшим под Киевом аэродром в Гостомеле, сообщает 25 февраля Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

С момента соединения наземных групп с десантом обеспечено блокирование Киева с западной стороны.

Десантники более суток вели непрерывные бои в полном окружении, уничтожив более 200 украинских нацистов из числа подразделений, пытавшихся отбить аэродром.

«Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — отмечают российские военные.

Напомним, аэродром в Гостомеле может принимать все типы транспортных самолётов, включая сверхтяжёлые.

По мнению военных специалистов, он будет использован для быстрого наращивания группировки ВДВ в районе Киева.