Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM России следует выстраивать свою платёжную систему. Инициировать в рамках БРИКС новую платёжную систему предложил 25 февраля глава РСПП Александр Шохин. Это поможет решить часть проблем из-за западных санкций.

Владимир Путин и Александр Шохин на пленарном заседании съезда РСПП Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

На встрече с журналистами по итогам годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей глава общероссийского объединения сказал, комментируя нарастание западного санкционного давления из-за Украины:

«Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платёжную систему. Например, создать свою корзину валют».

Шохин пояснил, что в этой валютной корзине должны быть рубль, юань, а возможно, и золото. Это будет «что-то вроде корзины СДР» (международный резервный актив, созданный МВФ), в который входят доллар, фунт, евро, иена и юань.

Если Россия создаст такую систему, её экономика сможет увереннее функционировать и на фоне санкций, добавил глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Между тем создание новой платёжной системы требует времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT