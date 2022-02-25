Москва, , 16:41 — REGNUM Главный смысл происходящего — не в изменении границ на карте, а в изменении границ в сознании, написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Чадаев.

«День Z показал, до какой степени мы слабы, уязвимы, хрупки — и не потому, что слаба армия, которая как раз вполне себе «в форме», а потому, что слаб инстинкт самосохранения у инфантильного, расслабленного «частного российского человека».

Можно поддерживать или не поддерживать войну, но нельзя не понимать, что сегодняшнее публичное «нет войне» это мандат на убийство русских людей. И не только тех, которые в форме, что одно само по себе уже предательство — но и тех вполне себе гражданских, которых восемь лет до этого убивали и всё ещё продолжают убивать на Донбассе. Это манифест отказа от воли к сопротивлению Мировой Жабе — которая одна только и имеет, получается, неограниченную «лицензию на убийство». И те убийства, о которых говорю я, осуществлялись от её имени, что и давало убийцам ощущение безнаказанности.

Я сейчас думаю по поводу темы «мирового изгоя», или «Россия пошла против всего мира», где под «миром», понятно, понимается Pax Americana. Собственно, хорошелицые поэтому и зашлись сейчас в псевдопацифистской истерике — это их борьба за самосохранение в качестве, как они считали, неотъемлемой части этого самого мира. Ощущение вдобавок ложное, потому что глазами Жабы они никто и звать никак — пыль, падающая с шасси взлетающих грузовых самолётов.

Алексей Чадаев Это всё к тому, что уже неважно, чем закончится военная операция на Украине сама по себе. Важно, что у нашего Президента хватило мужества оспорить этот порядок вещей. И это первый шаг по дороге в тысячу ли — но он, слава Богу, был сделан».

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