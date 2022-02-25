Москва, , 16:40 — REGNUM Если Банк России и перейдет к повышению ключевой ставки, то будет двигаться с шагом в 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ЦБ РФ может в скором времени поднять ключевую ставку сразу до 15%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Центральный банк РФ будет исходить из сложившейся ситуации. И вариант того, что он мгновенно повысит ставку до 15%, крайне маловероятен, — сказала Сафонов. — Банк России будет оценивать ситуацию, связанную с влиянием такого решения на возможности экономики. Дело в том, что при таком повышении стоимость кредитов и для населения, и для внутреннего рынка резко вырастет. В условиях, когда происходят изменения внешнего фона, связанного с деятельностью российских компаний, такое повышение ставки резко увеличит стоимость продукции внутри страны. Поэтому ЦБ РФ будет действовать сообразно росту уровня инфляции».

Как полагает Сафонов, скорее всего, Банк России будет двигаться с шагом в 1% по мере принятия решения по повышению ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку ради того, чтобы удержать курс рубля.

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