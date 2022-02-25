Вашингтон, 25 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Крупнейшие американские телеканалы CNN и MSNBC борются за пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая вскоре перестанет работать на правительство, сообщает 25 февраля Fox News.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Один из источников сообщил, что CNN и MSNBC в данный момент находятся на ранних стадиях переговоров с Псаки.

При этом собеседник Fox News выразил мнение, что американское общество должен тревожить тот факт, что либеральные кабельные каналы пытаются подписать контракт с давним публицистом-демократом.

Ожидается, что Псаки покинет Белый дом в конце 2022 года. При этом она заинтересована в том, чтобы иметь собственное шоу. Ранее, с 2017 по 2020 год, она работала контрибьютором на CNN.