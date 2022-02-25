Москва, 25 февраля 2022, 16:35 — REGNUM Силы воздушно-десантных войск России в ходе специальной операции на Украине блокировали Киев с западной стороны и завершили блокирование Чернигова. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель», — сказал он.
По словам представителя оборонного ведомства, потерь среди российских военнослужащих нет.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили об успешно проведённой высадке десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом.