Кострома, 25 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Костроме скончался известный поэт, журналист Дмитрий Тишинков. Об этом в социальных сетях сообщила редактор «Костромской Народной газеты» Светлана Гапонюк.

Дмитрий Тишинков

Дмитрию Геннадьевичу было 56 лет. Костромич, родившийся в семье военных, начал журналистскую карьеру в 2000-х годах. Он работал во множестве костромских изданий, в том числе газетах «Северная правда», «Костромская народная газета», интернет-СМИ «K1news.ru».

"С тонким психологизмом, юмором, мастерски, точно, скрупулезно, он показывал читателю правду жизни. Книги, статьи Дмитрия — отражение его души — искренние и удивительно правдивые, наполнены любовью к своей родине. Он никогда не останавливался на достигнутом, стремился к совершенству. Он был человеком со многими достоинствами, талантами, преданным своему делу, ярким и светлым», — написала Гапонюк.

Дмитрий Тишинков был членом Союза журналистов, Союза писателей, лауреатом премии академика Лихачёва. За годы жизни успел издать 8 сборников со стихами на лирические, социальные и политические темы. Последние годы работал пресс-секретарем областной научной библиотеки и готовился к изданию новой книги «Равноудаленный».