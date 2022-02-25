Скончался костромской поэт Дмитрий Тишинков
Кострома, 25 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Костроме скончался известный поэт, журналист Дмитрий Тишинков. Об этом в социальных сетях сообщила редактор «Костромской Народной газеты» Светлана Гапонюк.
Дмитрию Геннадьевичу было 56 лет. Костромич, родившийся в семье военных, начал журналистскую карьеру в 2000-х годах. Он работал во множестве костромских изданий, в том числе газетах «Северная правда», «Костромская народная газета», интернет-СМИ «K1news.ru».
Дмитрий Тишинков был членом Союза журналистов, Союза писателей, лауреатом премии академика Лихачёва. За годы жизни успел издать 8 сборников со стихами на лирические, социальные и политические темы. Последние годы работал пресс-секретарем областной научной библиотеки и готовился к изданию новой книги «Равноудаленный».