Москва, 25 февраля 2022, 16:27 — REGNUM Военная операция России на территории Украины, ДНР и ЛНР начата для того, чтобы остановить многолетнюю бойню, заявил 25 февраля Александр Мажуга, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк
Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк
Andrew Butko

Он напомнил, что предыдущие восемь лет весь мир спокойно смотрел на трагедию Донбасса, не замечая даже гибели детей.

«Вспомните Елизавету Глинку, и ту же Горловку, и 200 детей, которые были благодаря ей эвакуированы и вылечены. И что в ответ? Украина подала на неё за это в суд», — напомнил Мажуга.

Кроме того, отметил он, даже сегодня, 25 февраля, вооруженными силами Украины были убиты двое учителей школы в Горловке.

«Эту бойню нужно остановить, именно поэтому Россия начала спецоперацию. Я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время и на Украине перестанет литься кровь», — подчеркнул Мажуга.

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