Москва, , 16:27 — REGNUM Военная операция России на территории Украины, ДНР и ЛНР начата для того, чтобы остановить многолетнюю бойню, заявил 25 февраля Александр Мажуга, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

Он напомнил, что предыдущие восемь лет весь мир спокойно смотрел на трагедию Донбасса, не замечая даже гибели детей.

«Вспомните Елизавету Глинку, и ту же Горловку, и 200 детей, которые были благодаря ей эвакуированы и вылечены. И что в ответ? Украина подала на неё за это в суд», — напомнил Мажуга.

Кроме того, отметил он, даже сегодня, 25 февраля, вооруженными силами Украины были убиты двое учителей школы в Горловке.

«Эту бойню нужно остановить, именно поэтому Россия начала спецоперацию. Я надеюсь, что она будет завершена в ближайшее время и на Украине перестанет литься кровь», — подчеркнул Мажуга.

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