Москва, , 16:27 — REGNUM Исполнитель Николай Басков высказался относительно специальной военной операции на территории Украины. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 25 февраля.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/

«Операция России полностью соответствует международному праву… Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников», — утверждает музыкант. «И ХВАТИТ ВЫТИРАТЬ НОГИ ОБ РОССИЮ. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта», — объясняет он.

Добавим, что за первые три часа после публикации поста ему поставили более 91 тыс. лайков. Он также набрал более 17 тыс. комментариев.

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