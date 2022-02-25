Москва, 25 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Исполнитель Николай Басков высказался относительно специальной военной операции на территории Украины. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 25 февраля.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Операция России полностью соответствует международному праву… Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников», — утверждает музыкант. «И ХВАТИТ ВЫТИРАТЬ НОГИ ОБ РОССИЮ. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта», — объясняет он.

Добавим, что за первые три часа после публикации поста ему поставили более 91 тыс. лайков. Он также набрал более 17 тыс. комментариев.