Астана, 25 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Граждане Казахстана, входящие в ЛГБТ сообщество, будут служить в армии также, как и другие граждане страны. Об этом 25 февраля сообщил на пресс-конференции начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил республики Сакен Жусупов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Никто не может подвергаться дискриминации по любым пунктам. На сайте минобороны опубликован мой номер телефона, и за последние два года ежегодно десятки звонков поступают — такого факта я не припоминаю», — сказал Жусупов.

Он добавил, что молодого человека могут признать негодным к службе в армии по медицинским показателям или по состоянию психического здоровья. Для представителей сексуальных меньшинств никаких барьеров не предусмотрено.

Стоит отметить, что в Казахстане на срочную службу в 2021 году набрали 32 тыс. молодых людей. Планировалось, что в армию придут 215 тыс. человек.