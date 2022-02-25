Москва, 25 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сегодня, 25 февраля, по состоянию на 15:45 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,2%, до $99,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«Первоначальная паника несколько поутихла в свете того, что пока страны Запада не накладывают санкции на российские поставки углеводородов.

Поэтому от вчерашних максимумов нефть довольно сильно скорректировалась вниз на волне фиксации прибыли. К тому же, на фоне неопределенности перед выходными инвесторы стремятся сократить позиции.

Тем не менее, технически взятый рубеж $100 продолжит манить спекулянтов, а стрессовых поводов в ближайшее время будет еще немало.

Так что вероятность нового подъема остается высокой», — считает эксперт.

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