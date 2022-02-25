Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Авиакомпания Smartavia будет осуществлять свои рейсы по южным направлениям с помощью альтернативных маршрутов. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Самолёт авиакомпании Smartavia Anna Zvereva

Теперь пассажиры смогут добраться до Сочи, Минеральных Вод и Махачкалы, но дольше по времени из-за закрытия полетов в ростовской зоне воздушного пространства. При этом о возобновлении рейсов в Ростов-на-Дону пока не сообщают.

Стоит отметить, что увеличение времени полёта составит от 40 минут до одного часа в одну сторону. Авиакомпания уже получила разрешения на осуществление таких перелётов.

Напомним, из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в «Пулково» отменили 46 рейсов, среди них как прилетающие, так и покидающие Петербург.

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