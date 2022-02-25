Минск, 25 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Условия для безопасного проведения в Минске российско-украинских переговоров будут созданы белорусской стороной, сообщил 25 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

President.gov.by Александр Лукашенко на встрече с рабочими

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По словам Пескова, в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко «заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил на фоне проведения Россией специальной военной операции, что хотел бы сесть с российской стороной за стол переговоров. Москва ответила, что готова направить на переговоры в Минск делегацию.