Москва, , 16:17 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже снижается на 2,25%, до 83,33 рубля. Евро теряет 1,93%, до 93.37 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на некоторый отскок российского рынка акций сегодня с утра, в ходе которого индекс РТС в моменте подрастал более, чем на 20%, ситуация на российских биржах остается сложной.

Несмотря на привлекательные цены, иностранные инвесторы не спешат возвращаться в российские активы до выяснения перспектив развития ситуации.

Операция по демилитаризации Украины продолжается в целом успешно, но пока не просматривается перспективы скорого окончания боевых действий. В

то же время 24 февраля стали известны подробности новых санкций запада против России. Несмотря на то, что они оказались не настолько суровыми, как угрожали западные политики, нервозная обстановка сохраняется и западные игроки продолжают при возможности выводить активы.

Дополнительно на курс российской валюты давит коррекция сырьевых цен. В то же время рубль поддерживают интервенции центрального банка, продающего валюту, а также ожидания того, что базовая ставка будет повышена, как минимум, до 11%.

Доллар же поддерживают благополучные данные по рынку труда, которые повышают вероятность того, что ФРС начнет более активно бороться с инфляцией.

Скорее всего, к 28 февраля политическая обстановка может несколько проясниться, что позволит российской валюте продолжить восстановление», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар продолжает отступать, тестируя уровень 82 рубля