Ташкент, , 16:17 — REGNUM Телефонный разговор между министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом состоялся 25 февраля. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан

«В начале беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между республикой Узбекистан и государством Израиль (21 февраля 1992)», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана отметили, что в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

«Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия сторон в рамках ООН и других международных структур», — говорится в сообщении.