Москва, 25 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Российское телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым заканчивает своё существование. Информацию об этом приводит «Российская газета» 25 февраля.

Цитата из передачи «Пусть говорят» на первом канале Андрей Малахов

Так, заключительный выпуск программы будет показан 25 февраля 2022 года на канале «Россия 1». Однако известно, что популярное шоу в скором времени заменит новая программа «Малахов», ведущим которой по-прежнему будет Андрей Малахов.

Напомним, что дебютный выпуск шоу «Прямой эфир» состоялся 4 апреля 2011 года. Основной идеей программы стало обсуждение различных историй из жизни знаменитостей.